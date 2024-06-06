«Начал лезть под юбку»: 60 девушек обвинили психолога в домогательствах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Десятки девушек обвинили петербургского психолога и соучредителя Ассоциации травма терапевтов Вячеслава Яковлева в домогательствах и сексуализированном насилии. По словам одной из пострадавших, слухи о его нездоровом поведении по отношению к женщинам ходят давно. На фоне конфликта преподавателя отстранили от руководящей должности в ассоциации. Яковлев назвал нападки «спланированной акцией», ударом по репутации и решил написать заявление в Следственный комитет. Подробности скандала — в материале NEWS.ru.

«Границы нарушал с первой же фразы»

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», более 60 девушек обвинили в домогательствах психолога и преподавателя из Петербурга Вячеслава Яковлева. Одни пострадавшие учились у него, другие проходили терапию, отмечает канал.

«Осторожно, новости» опубликовали скриншот переписки пользователя с ником Вячеслав Яковлев с девушками в мессенджерах. Он просил их присылать ему фотографии и видео половых органов. Во время одной из переписок мужчина заявил, что возбужден, и призвал собеседницу мастурбировать при нем.

«Хочу, чтобы ты до конца это делала и снимала видео. Сняла трусики, раздвинула ножки, пальчики засунула в ротик», — написал пользователь.

Он попросил другую собеседницу «снять шортики».

«Если бы не диплом, наверное, чаще можно было видеться. Ну мне нравится, что ты молоденькая», — отметил участник переписки.

Психотерапевт из Москвы Любава Силаева написала в Telegram-канале. что ей в бот пришло анонимное сообщение от студентки Яковлева, в котором говорилось о том, что он якобы «написывал в личку с недвусмысленными предложениями». Девушка боялась предать историю огласке, «так как доверия преподу с имиджем ходячей любящей доброты больше».

Одна из анонимных подписчиц Силаевой написала, что «истории про домогательства Яковлева до коллег и студенток ходят давно». По ее словам, таких «случаев много». Другие женщины писали в комментариях к постам психотерапевта, что он стал блокировать их в общих чатах из-за обвинений в харассменте.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Осторожно, новости» пообщался с тремя девушками, которые называют себя пострадавшими. По информации канала, «каждая отметила, что Яковлев начинал общение и предлагал заботу в тот момент, когда они были в нестабильном эмоциональном состоянии». Одна из них рассказала, что психолог «стал нарушать границы с первой же фразы в WhatsApp» и обращался к ней «дорогая». Затем, по словам девушки, он пригласил ее к себе домой.

Другая пострадавшая сообщила, что училась у Яковлева, а также проходила у него терапию. Она утверждала, что психолог делал ей много комплиментов и просил ее фотографии. Собеседницы канала отмечали, что сессии проходили в формате «дружеских посиделок». Яковлев делился историями других клиенток и рассказывал о своей жизни.

«Попили кофе, поднялись к нему»

Еще одна клиентка психолога рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что сначала общалась с ним дистанционно. В тот момент девушка переживала тяжелый эмоциональный период, у нее произошла паническая атака. Яковлев предложил ей помощь. Они стали часто переписываться в соцсети, после чего девушка решила посетить Петербург. Она намеревалась остановиться в гостинице, но у нее возникли проблемы с бронью. По этой причине девушка согласилась заехать к Яковлеву, который неоднократно приглашал ее к себе домой.

«Он мне вызвал такси, я приехала, мы попили кофе, поднялись к нему. Я думала, у меня будет какая-то возможность отдохнуть, поспать. У меня должна быть [психологическая] сессия. Хотелось поспать. Но вместо этого начались приставания. Он начал лезть ко мне под юбку. Я вообще не знала, как реагировать в тот момент, потому что не было сил. Началось активное сексуализированное насилие. На все мои „не хочу“, „нет“ человек не реагировал», — рассказала 21-летняя девушка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, затем Яковлев продолжал писать ей в соцсети и просил прислать интимные фото.

Психолог Ксения также обвинила психолога в домогательствах. Она сообщила в своем Telegram-канале, что Яковлев писал ей в апреле и вел видеозанятия в Zoom. Девушка отметила, что сначала преподаватель относился к ней с уважением и создавал дружескую атмосферу. Однако в какой-то момент, по словам Ксении, он поинтересовался, где находится ее молодой человек, и предложил девушке пожить с ним в Крыму, а также сходить в спа.

«Я почувствовала злость и отвращение, не смогла сосредоточиться на учебе, выключила камеру», — подчеркнула Ксения.

Через несколько дней психолог вновь связался с ней, однако собеседница отказалась продолжать общение. Яковлев попрощался с ней и удалил чат, но девушка успела сделать скриншоты переписки и обнародовала их.

28 мая девушки обратились в Академию современной психологии и в ассоциацию EMDR-терапевтов, где им пообещали прекратить сотрудничество с Яковлевым и отстранить его от конференций научного сообщества.

Как Яковлев ответил на обвинения в домогательствах

Яковлев опубликовал сообщение в закрытом канале Ассоциации травма терапевтов, извинившись перед «всеми, кого коснулись неэтичные действия, а также за шум, который за ними последовал». Психолог также заявил, что проанализирует стиль своей работы.

Яковлев подчеркнул, что воспринимал девушек «как взрослых, вне ролей преподавателя и студента». При этом он сожалеет о том, что «переходил черту и допускал слишком много теплого поддерживающего контакта».

«Обещаю, что Этический кодекс станет моей настольной книгой. Спасибо, друзья, за эту горькую пилюлю, но пациенту она помогла… Я готов обсуждать каждый кейс и выполнять рекомендации Этического комитета», — написал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Позднее Яковлев заявил в комментарии RTVI, что лично ему не предъявляли каких-либо претензий и он не понимает их сути. Психолог добавил, что «готов выслушать каждого в этическом разборе». Преподаватель назвал фейковой историю 21-летней девушки, которая утверждала, что он якобы лез ей под юбку.

Яковлев также рассказал, что обратился в Этический комитет «одной из самых уважаемых психологических ассоциаций», а также готовится подать заявление в Следственный комитет. Он подчеркнул, что получил сообщения от более чем 300 коллег, которые выразили ему свою поддержку.

«К сожалению, данная акция, похоже, четко спланирована, преследует иные цели, нежели этические. Я как успешный психолог и преподаватель, вице-президент Ассоциации травма терапевтов подвергся достаточно сильному удару по репутации», — заявил психолог.

Он не исключил, что работа Ассоциации травма терапевтов вызвала зависть у конкурентов. Яковлев отметил, что одна из активисток, которая пожаловалась на него, является прямым конкурентом его организации.

«Активисты акции якобы отстаивают этику, но сами нарушают важный этический принцип — разборы делать деликатно, лично и за закрытыми дверьми Этической комиссии, приводя обе стороны к балансу, иначе это может дискредитировать саму профессию и снижать лояльность наших клиентов, а также самим психологам становится некомфортно и небезопасно от происходящего», — добавил Яковлев.

Что известно о Вячеславе Яковлеве

Яковлев работает с людьми с пограничными расстройствами личности и зависимостями. По словам коллег, он является значимой фигурой в профессиональном сообществе, многие хотели у него учиться. Профессор выступал в качестве спикера на конференциях и мастер-классах, отмечал «Осторожно, новости».

По данным канала, после скандала психолога отстранили от руководящей должности в Ассоциации травма терапевтов. Кроме того, он преподавал в Академии современной психологии и Институте дополнительного профессионального образования для психологов и психотерапевтов, вел курсы о терапии, травме и посттравматическом стрессовом расстройстве.

Читайте также:

«По попе похлопают, приобнимут»: почему участились офисные домогательства

Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент

Психологи рассказали, в каких профессиях распространён харассмент

СМИ бойкотируют депутата Слуцкого как ньюсмейкера

Вайнштейн должен быть разрушен