«Начал кричать на всю улицу»: поп-боец MMA заявил о нападении Поп-боец MMA Тарасов заявил о нападении друзей рэпера D.Masta

Фото: Социальные сети Корнея Тарасова

Корней Тарасов

Поп-боец ММА Корней Тарасов заявил, что вечером 1 сентября после тренировки на него напали друзья рэпера D.Masta (Ди Масты). Потерпевший сначала подумал, что его хотят задержать полицейские, так как у него раньше были проблемы с законом, однако компания из пяти человек внезапно начала его избивать. В разговоре с Lenta.ru. боец признался, что сильно испугался.

Меня прижали пять человек прямо у парадной. И я понял, что это не полицейские, а друзья Ди Масты. Они хотели меня избить. Но я начал кричать на всю улицу. Они стали в ответ кричать — «Тебе привет от Ди Масты». А я просто продолжал орать. Это все происходило около 20 секунд, — восстановил события Тарасов.

Пострадавший отметил, что за него заступилась проходящая мимо женщина, поэтому нападавшие быстро скрылись. По его словам, после инцидента ему и его семье начали угрожать расправой, поэтому он обратился за помощью в полицию. Тарасов добавил, что он боится за безопасность своей девушки и ребенка.

Жительница Мурино в Ленинградской области ранее обвинила камерунского бойца ММА Тайсона Дижона в изнасиловании. Она заявила, что пришла к нему в гости покурить кальян, а тот затащил ее в квартиру силой и удерживал в секс-рабстве почти сутки.