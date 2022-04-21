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Общество

Госдума переназначила Набиуллину главой Центробанка

Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
13:36, 21 апреля 2022
Госдума переназначила Набиуллину главой Центробанка Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной председателем Банка России на новый срок, передаёт ТАСС. Её кандидатура была внесена на рассмотрение парламента президентом Владимиром Путиным в марте.

Перед рассмотрением вопроса о продлении срока Набиуллина отчиталась перед Госдумой о работе регулятора за 2021 год. Во фракции «Единая Россия», поддержавшей кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ, отметили, что Банку России удалось принять ряд правильных и эффективных мер, позволивших экономике страны пережить «самую острую фазу, по сути, экономической войны», сохранить целостность банковской системы и стабильность рубля.

Набиуллина заняла пост председателя Банка России в 2013 году. Первый раз срок её полномочий составил четыре года, а затем, в 2017 году, был продлён на пять лет. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать пост главы ЦБ более трёх сроков подряд.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Набиуллина намеревалась уйти в отставку, но президент России Владимир Путин якобы настоял на том, чтобы она осталась на своей должности. В ЦБ эту информацию опровергли.

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