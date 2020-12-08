Набиуллина вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира

https://static.news.ru/photo/a57cb318-3969-11eb-abda-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: cbr.ru

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина третий год подряд признана одной из ста самых влиятельных женщин мира по версии Forbes USA. В этом году она заняла 57-ю строчку рейтинга.

Единственной представительницей России в рейтинге третий год подряд оказывается председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. За год она переместилась с 53-й на 57-ю строчку, — сообщает российский сайт Forbes.

В этом году в рейтинг вошли женщины из 30 стран, 10 из них — главы государств, 38 — генеральные директора компаний и пять — представительницы сферы развлечений. Первое место в списке уже десятый год занимает канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке рейтинга второй год подряд находится глава Европейского Центробанка Кристин Лагард. На третьей — кандидат в вице-президенты США Камала Харрис.

В рейтинге также присутствуют жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда (5-е место), глава YouTube Сьюзен Войжитски (13-е место), королева Великобритании Елизавета Вторая (46-е место), экс-жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт (6-е место) и певица Рианна (69-е место).

Некоторые участницы рейтинга отличились эффективными мерами борьбы с коронавирусом. Так, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (23-е место) «победила первую и вторую волну вируса с помощью жёсткого локдауна», а глава администрации Тайваня Цай Инвэнь (37-е место) организовала «тщательное отслеживание контактов», благодаря чему в стране было зафиксировано только семь смертей от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, один из известных исследовательских холдингов составил рейтинг блогеров, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян. Первую строчку топ-10 занимает Юрий Дудь, вторую и третью — Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева. На четвёртом месте — Илья Варламов, на пятом — Евгений Баженов. Далее идут Артемий Миллер, Ида Галич, Николай Соболев, Екатерина Шульман и Елена Мироненко (Лена Миро). В опросе приняли участие 2,4 тысячи идентифицированных жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет. Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались, выбор делался исходя из личных предпочтений опрашиваемых.