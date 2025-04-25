Набиуллина рассказала, на что ориентироваться при покупке валют Набиуллина призвала ориентироваться на здравый смысл в вопросе покупки валют

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Гражданам России, приобретающим валюты, необходимо ориентироваться на здравый смысл, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, действия россиян на валютном рынке абсолютно рациональны. Как отметила Набиуллина, экономисты называют это контрциклическим поведением, передает пресс-служба регулятора.

Курс у нас плавающий, мы прогнозов по курсу не даем. На что ориентироваться людям? Думаю, что, как всегда, лучше ориентироваться на здравый смысл. И надо сказать, в этом нашим людям не откажешь, — сказала глава ЦБ РФ.

Набиуллина добавила, что курс валют зависит от совокупности разных факторов. Одним из самых главных является денежно-кредитная политика. Однако сегодня факторы, влияющие на курс, действуют разнонаправленно, признала она.

Набиуллина также высказалась об уровне инфляции в России. По ее словам, чтобы снизить его, следует на протяжении долгого времени сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Глава ЦБ РФ добавила, что сегодня наблюдается замедление роста цен. Это «все еще много», такой рост цен ощутим как для граждан, так и для компаний, считает Набиуллина.