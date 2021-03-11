Набиуллина рассказала, что привилась от коронавируса три месяца назад

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что привилась от коронавируса ещё в декабре 2020 года. В те дни она могла это сделать только отечественным препаратом «Спутник V».

Я привилась ещё в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте, — цитируют Набиуллину «Известия».

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами кабмина в режиме видеоконференции. Глава государства коснулся темы пандемии COVID-19. Он выразил надежду на ускорение темпов вакцинации от коронавируса в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин рассказал о напряжённой из-за коронавируса обстановке во многих странах, популярных у российских туристов. По его словам, власти летом не будут удерживать граждан, желающих отдохнуть за рубежом.