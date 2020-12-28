Набиуллина назвала любимые новогодние блюда

https://static.news.ru/photo/b95dc4aa-48f8-11eb-b3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предпочитает на Новый год оливье, а также не откажется от селёдки под шубой. Об этом она рассказала в беседе с Сергеем Шнуровым. Руководитель ведомства отметила, что самостоятельно готовит праздничные блюда, а знаменитый салат — любимое кушанье.

Ну, селёдка под шубой у меня не очень хорошо получается, хотя я люблю. <...> Курочку запечь, мясо запечь, всё можно сделать, — заявила Набиуллина в эфире телеканала RTVI.

Она отметила, что в принципе очень любит проводить время на кухне, и не только на Новый год. По её словам, 2021 год она собирается встретить дома в Москве, в семейном кругу.

В 2020 году стоимость ингредиентов для 2 кг салата оливье по советскому рецепту выросла на 6,8%.

Глава ЦБ добавила, что цены на ингредиенты для салата росли неоднородно. Так, «достаточно значимо» увеличилась стоимость картофеля, морковь подорожала более чем на 20%. По её словам, в 2020 году рост цен на ингредиенты для оливье опережает уровень инфляции, которая, по прогнозу Центробанка, по итогам текущего года не превысит 4,9%. С начала 2020 года по 21 декабря она составила 4,8%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что существует диета, которая может помочь человеку похудеть перед Новым годом. О ней на своём YouTube-канале рассказал диетолог Алексей Ковальков. По словам врача, состав продуктов имеет более важное значение, чем их калорийность. Маленькое количество жиров, отметил доктор, не делает блюдо или ингредиент полезным.