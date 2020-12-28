Набиуллина назвала любимые новогодние блюда

https://static.news.ru/photo/b95dc4aa-48f8-11eb-b3e4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предпочитает на Новый год оливье, а также не откажется от селёдки под шубой. Об этом она рассказала в беседе с Сергеем Шнуровым. Руководитель ведомства отметила, что самостоятельно готовит праздничные блюда, а знаменитый салат — любимое кушанье.
Ну, селёдка под шубой у меня не очень хорошо получается, хотя я люблю. <...> Курочку запечь, мясо запечь, всё можно сделать, — заявила Набиуллина в эфире телеканала RTVI.
Она отметила, что в принципе очень любит проводить время на кухне, и не только на Новый год. По её словам, 2021 год она собирается встретить дома в Москве, в семейном кругу.
В 2020 году стоимость ингредиентов для 2 кг салата оливье по советскому рецепту выросла на 6,8%.
Глава ЦБ добавила, что цены на ингредиенты для салата росли неоднородно. Так, «достаточно значимо» увеличилась стоимость картофеля, морковь подорожала более чем на 20%. По её словам, в 2020 году рост цен на ингредиенты для оливье опережает уровень инфляции, которая, по прогнозу Центробанка, по итогам текущего года не превысит 4,9%. С начала 2020 года по 21 декабря она составила 4,8%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что существует диета, которая может помочь человеку похудеть перед Новым годом. О ней на своём YouTube-канале рассказал диетолог Алексей Ковальков. По словам врача, состав продуктов имеет более важное значение, чем их калорийность. Маленькое количество жиров, отметил доктор, не делает блюдо или ингредиент полезным.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram