На Зыгаря завели уголовное дело о фейках про ВС РФ РБК: уголовное дело о фейках про ВС РФ против журналиста Зыгаря поступило в суд

Фото: City News Moskva/Global look Press

Михаил Зыгарь

Уголовное дело о фейках про Вооруженные силы РФ было возбуждено в отношении журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), информирует РБК со ссылкой на официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы. Материалы поступили в суд в пятницу, 31 мая. Дело уже находится у судьи.

По данным журналистов, в середине апреля суд заочно арестовал находящегося за границей Зыгаря. Следствие вменяет журналисту нарушение части 2 статьи 207.3 УК РФ, в соответствии с которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов ранее оценил шансы Зыгаря попасть за решетку на родине. По его словам, задержать журналиста можно только в том случае, если он сам решит вернуться в РФ или страну, с которой у Москвы есть соглашение об экстрадиции. Германия, отметил Краснов, не будет выдавать Зыгаря российским властям. Берлин аргументирует это тем, что это «преследование по политическим мотивам». Адвокат также заявил об отсутствии в России рычагов, чтобы подчинить Германию исполнить решение суда.

В начале апреля МВД РФ объявило в розыск Михаила Зыгаря. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Правоохранители ищут Зыгаря по статье, но не уточнялось, по какой именно.