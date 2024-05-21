На журналистку возбудили дело за работу в нежелательном СМИ Против журналистки Рейтер завели дело за участие в нежелательной организации

Прокуратура составила протокол об участии в деятельности нежелательной организации против журналистки «Медузы» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана нежелательной организацией) Светланы Рейтер, следует из базы мировых судов Москвы. Сама Рейтер подтвердила возбуждение административного дела «Таким делам».

Судебное заседание назначено на 4 июня. Рейтер привлекают по ст. 20.33 КоАП, ей грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией в январе 2023 года. Документ поступил в Московский мировой суд, хотя эту статью должны рассматривать районные.

Рейтер не первая сотрудница «Медузы», которую будут судить за работу в издании. В апреле суд оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца на 10 тысяч рублей.

Сегодня в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, внесена американская неправительственная организация Freedom House. Ранее Генпрокуратура пояснила, что организация помогает российской оппозиции и призывает всесторонне помогать Украине.

Помимо этого, Министерство юстиции России добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, украинский международный благотворительный фонд «Вернись живым» (Мiжнародний благодiйний фонд «Повернись живим»). Также в список внесено эстонское движение за независимость Карелии Stop Occupation of Karelia.