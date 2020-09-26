На Земле произошла самая мощная магнитная буря за последний год

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Почти все магнитные обсерватории в мире зафиксировали в ночь на 28 сентября самую мощную магнитную бурю в 2020 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), передаёт Life. По её данным, последние трое суток перед бурей специалисты отмечали резкий рост геомагнитной активности.

Амплитуда колебаний возросла примерно в два раза до значений, соответствующих уровню 6-й шкалы, — говорится в сообщении.

В институте отметили, что в последний раз магнитные бури такой мощи обрушивались на Землю 25-26 октября 2019 года. Следующие подобные явления ожидаются 29 и 30 сентября, а затем — с 21 по 23 октября.

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