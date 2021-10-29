На Земле началась мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря началась днём 31 октября в магнитосфере Земли после произошедших вспышек на Солнце. Это явление может продлиться вплоть до середины 1 ноября. Об этом говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

По имеющимся данным, буря началась в районе 15 часов дня. Её вызвала серия сильных вспышек класса Х, которые произошли на Солнце вечером 28 октября.

Она может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создаёт риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.

Ранее учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук сообщили, что на Солнце вечером в четверг зафиксирована сильная вспышка класса Х. Она началась в 18:17 по московскому времени и продолжалась 31 минуту.

Известно, что за двое суток всего на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек. Индекс активности вспышек на сайте лаборатории был повышен до «оранжевого» и лишь немного не дотягивает до «красного» уровня. Вспышки на Солнце сопровождались колоссальным выбросом коронарного вещества с поверхности звезды.