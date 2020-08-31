На Земле началась магнитная буря

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Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН заявила о начале магнитной бури на нашей планете, сообщает РИА Новости.

В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря, — приводит агентство выдержку из сообщения лаборатории, где также отмечается, что катаклизму присвоен самый слабый уровень G1.

В сообщении приводятся данные о магнитной буре в период с 6:00 до 9:00 утра по московскому времени, данных о состоянии магнитосферы после 9:00 утра пока нет.

Всего выделяют пять уровней тяжести магнитных бурь. Слабый катаклизм минимального уровня может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем и незначительно изменить пути миграции животных.

Ранее News.ru сообщал, что жители планеты могут столкнуться с магнитной бурей в конце августа.

В эти дни не рекомендуется перетруждаться, покидать дом без необходимости и не забывать принимать плановые лекарства. Чаще всего во время бурь людей мучают головная боль, бессонница, упадок сил, ломота суставов, беспричинное беспокойстве и депрессия. Стоит отказаться от употребления алкоголя, табака, жирной и острой пищи, а также от физических нагрузок и интенсивных занятий спортом.

Особую осторожность необходимо соблюдать при управлении автомобилем и работе с травмоопасными бытовыми приборами и рабочими инструментами.

Во время бури стоит чаще дышать свежим воздухом, пить много воды и травяные чаи, отдыхать, хорошо высыпаться, делать лёгкую зарядку и принимать контрастный душ.