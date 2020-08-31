На Земле началась магнитная буря

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН заявила о начале магнитной бури на нашей планете, сообщает РИА Новости.
В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря, — приводит агентство выдержку из сообщения лаборатории, где также отмечается, что катаклизму присвоен самый слабый уровень G1.
В сообщении приводятся данные о магнитной буре в период с 6:00 до 9:00 утра по московскому времени, данных о состоянии магнитосферы после 9:00 утра пока нет.
Всего выделяют пять уровней тяжести магнитных бурь. Слабый катаклизм минимального уровня может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем и незначительно изменить пути миграции животных.
Ранее News.ru сообщал, что жители планеты могут столкнуться с магнитной бурей в конце августа.
В эти дни не рекомендуется перетруждаться, покидать дом без необходимости и не забывать принимать плановые лекарства. Чаще всего во время бурь людей мучают головная боль, бессонница, упадок сил, ломота суставов, беспричинное беспокойстве и депрессия. Стоит отказаться от употребления алкоголя, табака, жирной и острой пищи, а также от физических нагрузок и интенсивных занятий спортом.
Особую осторожность необходимо соблюдать при управлении автомобилем и работе с травмоопасными бытовыми приборами и рабочими инструментами.
Во время бури стоит чаще дышать свежим воздухом, пить много воды и травяные чаи, отдыхать, хорошо высыпаться, делать лёгкую зарядку и принимать контрастный душ.