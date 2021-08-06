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На здании ИВС в Истре перерезали провода видеокамеры

17:22, 06 августа 2021
На здании ИВС в Истре перерезали провода видеокамеры Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключённых Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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У камеры видеонаблюдения, которая установлена на здании истринского ИВС, откуда сбежали заключённые, перерезаны провода. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщил, что на здании установлена камера, которая направлена на ворота изолятора. При этом несколько проводов у устройства перерезано, а другие замотаны изолентой.

Неизвестно, делает ли эта камера записи.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. По предварительной информации, они скрутили замки гаечным ключом и вышли через заднюю дверь режимного объекта.

Помимо подозреваемого в убийстве Маругова, силовики разыскивают обвиняемых в кражах граждан Молдавии Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетеря.

По факту случившегося СК завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дежуривший во время побега сотрудник изолятора задержан, следователи считают, что именно он был инициатором побега.

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