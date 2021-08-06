На здании ИВС в Истре перерезали провода видеокамеры

У камеры видеонаблюдения, которая установлена на здании истринского ИВС, откуда сбежали заключённые, перерезаны провода. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщил , что на здании установлена камера, которая направлена на ворота изолятора. При этом несколько проводов у устройства перерезано, а другие замотаны изолентой.

Неизвестно, делает ли эта камера записи.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. По предварительной информации, они скрутили замки гаечным ключом и вышли через заднюю дверь режимного объекта.

Помимо подозреваемого в убийстве Маругова, силовики разыскивают обвиняемых в кражах граждан Молдавии Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетеря.

По факту случившегося СК завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дежуривший во время побега сотрудник изолятора задержан, следователи считают, что именно он был инициатором побега.