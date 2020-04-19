На закупку препарата «Онкаспар» для детей выделено более 270 млн рублей

https://static.news.ru/photo/56f36ce8-8215-11ea-9a1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 273,5 млн рублей на закупку 1,5 тысячи упаковок лекарственного препарата «Онкаспар», который необходим для детей с особо тяжёлой патологией. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжёлой патологией выделить бюджетные ассигнования в размере 273 520 тысяч рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в РФ лекарственного препарата пэгаспаргаза (торговое наименование «Онкаспар») в объёме 1500 упаковок, — говорится в распоряжении.

Уточняется, что бюджетные субсидии должны возместить затраты ФГУП «Московский эндокринный завод», через который будет осуществляться доставка препарата. Мониторинг эффективности и безопасности использования лекарства поручен Росздравнадзору.

Как писал NEWS.ru, Минздрав РФ разрешил поставщикам препаратов для лечения ВИЧ-инфекции перенести сроки поставки лекарств из-за пандемии коронавируса. В министерстве подчеркнули, что запасов лекарств в России хватит на полгода. Ранее были закуплены препараты «Тенофовир», «Ламивудин», «Дарунавир», «Ламивудин + Зидовудин». Участники торгов стали обращаться с просьбами о возможности переноса поставок препаратов с апреля и мая на даты в июне, сентябре и ноябре 2020 года. В Минздраве приняли решение «об изменении положений аукционной документации в части переноса на более поздние сроки поставки товаров».