На задержанного депутата Бондаренко составили административный протокол

https://static.news.ru/photo/60537274-69f0-11eb-932b-96000091f725_660.jpg Николай Бондаренко Фото: kprf-saratov.ru

На депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко составили административный протокол. Об этом рассказал сам парламентарий.

По словам Бондаренко, в настоящее время его отпустили из отдела полиции. После того как был составлен протокол и были даны объяснения, ему предложили расписаться за статью 51 Конституции и за статью 25.1 (КоАП РФ), которая предполагает наличие защитника. Полицейский ему сказал, что защитника предоставят в суде, сообщает Telegram-канал пресс-службы саратовского обкома КПРФ.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы от Коммунистической партии Валерий Рашкин сообщил, что полицейские задержали Бондаренко. Согласно некоторым данным, депутат задержан в связи с тем, что в полицию поступили материалы по факту участия Бондаренко в несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального.

В поддержку коллеги высказалась депутат Госдумы Ольга Алимова. Она допустила, что инцидент может быть связан с недавним заявлением Бондаренко, в котором он пообещал участвовать в выборах в Госдуму против «самого сильного кандидата» от партии «Единая Россия».

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов пообещал разобраться в ситуации с задержанием саратовского депутата.