На «Яндекс.Картах» пропали границы российских областей В сервисе «Яндекс.Карты» пропали границы областей и некоторых городов России

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Границы областей и ряда городов России исчезли из сервиса «Яндекс.Карты», сообщает РИА Новости. В июне на картах «Яндекса» перестали отображаться границы стран.

Отмечается, что пропали границы Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР, которые на сервисе до сих пор носят названия Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей. При этом на «Яндекс.Картах» при просмотре таких городов, как Минск, Киев, Лондон, Париж, Тель-Авив, и ряда других продолжают отображаться границы.

Ранее в «Яндекс.Картах» объяснили исчезновение границ государств. Там сообщили, что карта теперь станет физико-географической с акцентом на природных объектах.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступил на подпись президенту.