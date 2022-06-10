На Wildberries пожаловались в Роспотребнадзор Международная конфедерация потребителей пожаловалась на Wildberries в Роспотребнадзор

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Международная конфедерация обществ потребителей (КонФОП) направила в Роспотребнадзор письмо с жалобой на маркетплейс Wildberries. Правозащитники отметили, что требование магазина платить за возврат невыкупленного товара является дискриминацией прав потребителей, передает «Газета.Ru».

С начала мая мы отметили рост жалоб покупателей на то, что при возврате товара на Wildberries с них взимают по 100 рублей за каждую возвращенную позицию. Данная практика имеет признаки дискриминационной, — подчеркнул автор письма, председатель правления КонФОП Дмитрий Янин.

Правозащитник уточнил, что платить 100 рублей приходится за каждую единицу возвращенного товара. По словам Янина, по закону покупатель имеет право отказаться от покупки в течение семи дней, при этом продавец должен вернуть ему денежную сумму за исключением расходов на доставку продукции.

Мы считаем, что схема, используемая Wildberries, когда удержание суммы доставки происходит не со всего заказа, приобретенного в одном месте, а с каждой единицы заказа, не соответствует нормам закона, — резюмировал эксперт.

Ранее действующие и бывшие сотрудницы компании рассказали, что досмотры сотрудников на проходной маркетплейса Wildberries порой напоминают тюремные порядки. Кладовщики раздеваются до белья до и после смены, их вещи проверяют металлодетектором — «как в аэропорту», но иногда эта процедура проходит унизительно.