На выплаты медикам за работу с COVID-19 направили более 49 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/9a89b42e-6d26-11eb-b46f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство выделило на выплаты медицинским работникам за работу с пациентами, заболевшими коронавирусом, свыше 49 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, ситуация с пандемией стабилизируется, число заражённых постепенно снижается, однако врачи и медсёстры всё ещё работают в непростых условиях.

Правительство продолжает их поддерживать — направим более 49 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией, — сказал он в ходе заседания правительства.

Премьер уточнил, что данные средства планируется выделить на I квартал 2021 года.

Мишустин также отметил, что нагрузка на больницы и поликлиники остаётся высокой, а их расходы увеличились из-за пандемии. В связи с этим регионам предоставят более 25 млрд рублей на дополнительное финансовое обеспечение медорганизаций для того, чтобы они могли оказывать помощь по системе ОМС своевременно и в полном объёме.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 811 рублей медикам из числа военных, ФСИН и МВД за работу с коронавирусными больными.