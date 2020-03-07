https://static.news.ru/photo/bc5e83c6-606c-11ea-8d72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 62,913 млрд рублей на единовременные выплаты по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Выделить бюджетные ассигнования в размере 62,913 млрд рублей на финансовое обеспечение единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, — говорится в распоряжении.

Уточняется, что деньги будут выделены из резервного фонда. Выплаты получат не менее 1 млн человек.

Как писал NEWS.ru, указ о единовременных выплатах к годовщине победы подписал в начале февраля президент Владимир Путин. Как следует из распоряжения правительства, выплаты получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие узники концлагерей, тюрем и гетто, их вдовы (вдовцы), а также труженики тыла. Участникам и инвалидам войны, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей выдадут по 75 тыс. рублей, труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей — по 50 тыс. рублей.