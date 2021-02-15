На второго адвоката Ефремова завели дело

https://static.news.ru/photo/61d42e18-e19c-11ea-8dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дисциплинарное производство начато в отношении ещё одного бывшего адвоката актёра Михаила Ефремова Андрея Алёшкина. Об этом сообщает ТАСС.

Жалобу на Алёшкина в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу, а также в адвокатскую палату подал ранее сам Ефремов. Актёр полагает, что защитник нарушил договорённость о так называемой «тишине в СМИ» и нанёс вред репутации Ефремова своими публичными высказываниями.

Дисциплинарное дело планируется рассмотреть 25 февраля. Этим займётся квалификационная комиссия.

Ранее дисциплинарное производство было открыто в отношении другого адвоката Михаила Ефремова — Эльмана Пашаева.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ранее доктор Мясников сравнил поведение Навального в суде с Ефремовым. Об этом писал NEWS.ru.