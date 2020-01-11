https://static.news.ru/photo/0622f9a6-350c-11ea-a27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Roxbury/Danita Delimont/Global Look Press

Эксперты оценили затраты на восстановление Триумфальной арки в Пальмире, которая была разрушена в 2015 году членами запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство», в 1 млн долларов. Об этом в воскресенье, 12 января, журналистам рассказал президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» Дмитрий Медянцев.

Он сообщил, что меморандум для подписания с сирийской стороной в настоящее время уже подготовлен. Он рассчитан на три года. В первую очередь меморандумом предусматривается проведение работ по восстановлению разрушенной Триумфальной арки.

Предпроектная стоимость работ — до $1 млн. По срокам — не меньше года, потому что много подготовительных работ надо будет провести, — цитирует Медянцева ТАСС.

По словам президента ассоциации, перед началом восстановительного процесса специалисты изучат в районе Пальмиры исторические карьеры известняка и других пород натуральных камней, из которых в древности добывался материал для строительства города. После этого наладится добыча сырья, производство и монтаж деталей.

Венчающая главную улицу города арка была построена в начале II века. Террористы взорвали её 5 октября 2015 года.

Ранее NEWS.ru писал, что во время беспорядков, вспыхнувших 1 декабря в Париже, получила повреждения одна из главных достопримечательностей французской столицы — Триумфальная арка.

Специалисты начали работу по восстановлению вскоре после инцидента.