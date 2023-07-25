На VK Fest установлен рекорд России по числу участников Число артистов — участников VK Fest составило 175 и вошло в Книгу рекордов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

VK Fest 2023 года установил рекорд по числу участников. Фестиваль, прошедший в пяти российских городах, объединил 175 артистов и музыкальных коллективов. Это достижение было зафиксировано в Книге рекордов России.

В списке — исполнители, музыкальные группы, а также блогеры, исполнявшие собственные треки на всех сценах VK Fest 2023 — во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи) и Москве.

В список рекорда VK Fest 2023 вошли в том числе Баста, ANNA ASTI, МОТ, Лолита, Леонид Агутин, «Иванушки International», Zivert, Artik & Asti, GAYAZOV$ BROTHER$, Ольга Серябкина, MIA BOYKA, Клава Кока, Юля Паршута, DJ SMASH, Leonid Rudenko, Ольга Бузова, INSTASAMKA, «мытищи в огне», КРИМИ КРАЙ, Myqeed, Levandowskiy & SCHE, HOLLYFLAME, Тося Чайкина, PALC, Luverance, Никита Киоссе, «нееет, ты что», Фейгин, Zavazalsky, «видеокассета твоих родителей» и еще около 150 артистов.

Ранее организаторы VK Fest подвели его итоги в пяти городах страны. Он стал самым масштабным развлекательным событием года. Общая продолжительность фестиваля составила 66 часов, за месяц его площадки посетили 200 тысяч человек, онлайн-трансляции собрали 34 млн просмотров. Для гостей open air работало 400 тематических зон во всех городах.