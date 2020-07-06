На Верзилова завели уголовное дело из-за двойного гражданства

https://static.news.ru/photo/b6756098-bfb6-11ea-8bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Пётр Верзилов получил повестку о явке на допрос по уголовному делу по статье о неуведомлении о наличии двойного гражданства.

Как сообщила «Медуза», он должен явиться на допрос в Следственный комитет 7 июля. Проведёт его тот же следователь, который проводил в конце июня обыск у Верзилова по делу о массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому.

Сотрудники правоохранительных органов выломали кувалдой дверь в квартиру, где был Верзилов. Они задержали и допросили журналиста в рамках «московского дела», по которому он проходит в статусе свидетеля.

После этого, сразу после допроса, на Верзилова было совершено нападение, как он предполагает, с целью провокации. Издателя арестовали после инцидента на 15 суток за нецензурную брань в общественном месте.

Летние протесты в столице в 2019 году были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Последнее выражалось, например, в броске пластиковым стаканчиком в росгвардейца.

В итоге фигурантами «московского дела» стали 30 человек. Из них в отношении девяти уголовное преследование было прекращено. Ещё пять получили наказания, не связанные с лишением свободы, трое бежали за границу. Девять других приговорили к реальным срокам лишения свободы: от одного года до пяти лет колонии.

Как писал NEWS.ru, ранее Мосгорсуд признал законным арест Верзилова за ругань матом.