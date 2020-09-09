На ВДНХ восстановили фронтон главного входа павильона № 30

https://static.news.ru/photo/3516f676-f330-11ea-9d30-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Исторический фронтон главного входа павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» отреставрировали на ВДНХ, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, в настоящее время ремонтно-реставрационные работы в здании ещё не завершились. Главной задачей специалистов было возвращение исторического облика павильона.

Бирюков отметил, что деревянный резной фронтон является одной из изюминок павильона. На нём изображены цветы подсолнуха, маков, клещевины и других масличных растений. В ходе работ удалось воссоздать его первоначальный вид благодаря старым чертежам и фотографиям.

Он уточнил, что на фронтоне не хватало лепестков цветов, бутонов, листьев и их фрагментов, а также частично отсутствовало старое защитное покрытие, из-за чего дерево стало рассыхаться и возникли трещины.

Все работы по реставрации велись резчиками непосредственно на объекте, включая воссоздание утраченных фрагментов. Вначале фронтон очистили от многочисленных слоёв покрасок и лака, затем на месте утрат и трещин установили вставки из ольхи, — рассказал заммэра.

По его словам, все крупные элементы восстанавливались по аналогии с теми, что сохранились, а утраченный растительный узор вырезали по архивным чертежам и фото, передаёт mos.ru.

После завершения работ в павильоне планируется создать уникальное выставочное пространство. Закончить реставрацию могут на следующий год, сообщает «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что на ВДНХ возобновляется акция, позволяющая посещать экспозиции бесплатно. Популярная программа начнёт действовать с 18 августа.