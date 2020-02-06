https://static.news.ru/photo/7cc486a8-48dd-11ea-ae57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пройдёт вторая международная выставка дизайн-решений современного города «Город: детали».

Об этом сообщили в столичном правительстве. В мероприятии примут участие гости со всего мира. Среди них — дизайнеры, урбанисты, проектировщики и производители, передаёт « Москва 24 ».

Посетителям и участникам выставки будут представлены около 300 перспективных проектов. Темами для обсуждения станут мировые тенденции в развитии среды города. В программу мероприятия также войдут мастер-классы, презентации, экскурсии, концерты и спортивные тренировки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Нижний Новгород возглавил список из десяти региональных городов, развитие которых за последние годы вышло на качественно новый уровень. В списке критериев были урбанистика, культура и качество жизни.