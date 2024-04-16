На ВДНХ пройдет награждение финалистов премии «Россия — мои горизонты»

Фото: Пресс-служба ФГП

В Москве на ВДНХ 23 апреля пройдет торжественная церемония награждения финалистов Первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты». Премия проводится Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее».

Участники экспертного состава выбрали финалистов из 3032 заявок конкурсантов. Для участия в Первой национальной премии в области профориентации участники предоставили лучшие проекты, инициативы и достижения в этой области, которые они разработали и реализовали для школьников в России.

Проект «Билет в будущее» за годы работы объединил большое количество экспертов в области профориентации, став своего рода агрегатором этих уникальных знаний. Заявочная кампания премии показала, что в России более 3000 экспертов и специалистов, в которых нуждается не просто команда проекта, а миллионы детей, ищущих себя в будущем, — отметил руководитель проекта Иван Есин.

Фонд Гуманитарных Проектов при поддержке Минпросвещения России при подготовке Первой национальной премии «Россия — мои горизонты» собрал большой пул руководителей крупнейших компаний-работодателей, которые отобрали лучшие кейсы со всей страны. Среди лидеров — представители сферы промышленности и экономики.

Премия присуждается в шести номинациях: «Профориентация года», «Вклад в развитие Единой модели профориентации», «Профориентация: новые возможности», «Инновации в профориентации», «Профессиональная среда» и «Спецноминация: династии». Основными участниками-соискателями выступили школьные коллективы, коммерческие предприятия, системы СПО, вузы, организации дополнительного образования и госучреждения.

Ранее на ВДНХ прошло официальное празднование Дня рунета, организованное при поддержке РАЭК. Мероприятие было посвящено 30-летию российского сегмента интернета.