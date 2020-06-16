На ВДНХ появились новые прогулочные маршруты

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Сотрудники ВДНХ подготовили для посетителей три новых тематических маршрута и обновили ещё два, которые пользовались популярностью у гостей в прошлом сезоне.

Один из новых маршрутов носит название «За вдохновением». В ходе получасовой прогулки можно посетить и сфотографироваться на фоне самых ярких достопримечательностей выставки, в числе которых фонтан «Дружба народов», аллея Космонавтов, цветник «Большая картина полей».

Маршрут «ВДНХ в цветах» пролегает по Центральной аллее, скверам Юннатов и Латвийскому, а также Мичуринскому саду и Ландшафтному парку и завершается в Минском сквере. В ходе прогулки по нему можно посетить Сирингарий и Сад пяти чувств.

Третий и самый насыщенный из новых маршрутов называется «Природный мир ВДНХ». Его составляют почти два десятка локаций.

Из прошлогодних маршрутов гостям предлагается «Прогулка в тишине», который включает в себя прогулку по уникальной воздушной экотропе протяжённостью почти в полкилометра, и «Знакомство с ВДНХ», включающий в себя основные исторические павильоны выставки, сообщает телеканал «Москва 24».

ВДНХ возобновила работу с 16 июня. Приобрести билеты для посещения её музеев и павильонов можно на сайте выставки и других ресурсах. Посетителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, а также носить маски и перчатки.

Как ранее писал NEWS.ru, с начала недели Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений. Возобновляют работу летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, музеи, зоопарки, разрешается проведение спортивных мероприятий. При этом мэр столицы Сергей Собянин отметил, что коронавирус продолжает оставаться серьёзной угрозой для жителей Москвы. Он призвал горожан строго следовать санитарным требованиям и «максимально избегать толчеи».