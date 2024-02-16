На устроившего дебош в Калининграде экс-начальника ФТС заведут дело Глава СК поручил возбудить уголовное дело против экс-начальника ФТС

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС, сообщает пресс-служба ведомства. В СК отметили, что поводом послужила конфликтная история с его участием. Сообщение об этом появилось на фоне скандала вокруг бывшего начальника Главного управления тылового обеспечения таможни Олега Завгороднего, устроившего дебош в Калининграде.

Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Калининградской области Бочарову Д. А. возбудить по озвученному факту уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Завгородний и замглавы таможенной службы генерал-полковник Андрей Струков приехали в Калининград для участия в коллегии и заселились в дорогом отеле, где устроили дебош, матерились и приставали к постояльцам. По данным «112», в результате Завгороднего задержали. Канал также опубликовал видео, предположительно из отдела калининградской полиции, на котором пьяный мужчина с наручниками на руках лежит на полу и матерится на стражей порядка.

После этого депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина потребовала от СК России провести по уголовным статьям проверку устроивших дебош в Калининграде. Она подчеркнула, что после скандала генералы уволились «по собственному желанию», чтобы избежать ответственности.