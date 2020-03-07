https://static.news.ru/photo/dc6577e8-6066-11ea-ae26-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Белоярском водохранилище в Свердловской области оторвалась льдина. Спасатели сняли с неё 20 рыбаков.

Об отрыве льдины в двух километрах от берега сообщили сами рыбаки, — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В ведомстве рассказали, что на место инцидента на катерах с воздушной подушкой отправились сотрудники Уральского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения.

Благодаря слаженным действиям спасателей все 20 рыбаков, застрявших на льдине, были доставлены на берег уже через полчаса. Жертв и пострадавших не было.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спасатели эвакуировали с оторвавшейся льдины на юге Сахалина 536 рыбаков-любителей. Никто из них не нуждался в медицинской помощи.