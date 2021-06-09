На Урале резко начали дорожать похороны

https://static.news.ru/photo/585ae370-c8d4-11eb-bbf1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область столкнулась с резким удорожанием похорон из-за взлетевших цен на металл и дерево. Они необходимы для изготовления гробов и оград, сообщил URA.RU руководитель Уральской мемориальной компании «Обряд» Дмитрий Киреев.

С Нового года значительно подорожали металл и дерево, необходимые для изготовления гробов, оградок на кладбищах. Соответственно увеличиваются и цены для клиентов ритуальных компаний, — сказал он.

По словам другого эксперта, ценник на похороны растёт от месяца к месяцу. За последние восемь месяцев, например, металл подорожал на 112%, а дерево увеличилось в цене на 30–40%.

Руководитель екатеринбургской компании «РитуалКамелия» Анна Чучкалова добавила, что объёмы продаж ритуальных компаний снижаются — маржа падает. Дорожают, по её словам, каркасы для венков и другие комплектующие. Люди при определённом бюджете просто меньше будут покупать, если не смогут себе позволить два венка, возьмут один.

Максимальное за всю историю российского сектора услуг падение, отмеченное в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса, не затронуло две сферы — ритуальные услуги и почтово-курьерские сервисы. Самым доходным бизнесом в России стали ритуальные услуги.