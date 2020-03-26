https://static.news.ru/photo/edab5e5c-6f46-11ea-a819-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой в Озёрске Челябинской области, которая пыталась разместить в социальной сети недостоверное сообщение о смерти человека из-за коронавируса.

Тринадцатилетний подросток предложил администратору популярного сообщества опубликовать информацию о смерти человека от коронавируса. Однако тот отказался и сообщил в полицию. Девочке было вынесено официальное предупреждение об ответственности за размещение ложной информации. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов поговорили с её родителями, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Ранее жительница Нижнекамска Оксана Гарипова была оштрафована за рассылку недостоверного аудиосообщения в WhatsApp о введении карантина в городе из-за коронавируса. На розыгрыш женщина решилась после того, как ей по мессенджеру пришло похожее аудиосообщение. За фейк Гарипову оштрафовали на 30 тысяч рублей, хотя предупреждали, что могут осудить на пять лет.

Как писал NEWS.ru, санкции за распространение фейков о коронавирусе будут предусматривать крупные штрафы. Не исключено, что наказание будет связано и с лишением свободы. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, сейчас параметры норм обсуждаются и будут оформлены в виде поправки ко второму чтению законопроекта.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.