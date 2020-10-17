На Урале полицейские скрутили и увезли девушку из-за медицинской маски

https://static.news.ru/photo/9c96a6d8-1082-11eb-9bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Каменске-Уральском Свердловской области сотрудники правоохранительных органов грубо задержали девушку из-за того, что она слишком поздно надела медицинскую маску. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Нарушительницу, по словам очевидцев, полицейские заметили в магазине без средств индивидуальной защиты и собирались выписать ей протокол. Выйдя из магазина, девушка уже надела маску, но полицейские всё равно посадили её в машину и увезли, несмотря на то что она в слезах просила этого не делать.

В отношении нарушительницы, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию сотрудника полиции» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». В ведомстве также рассказали РЕН ТВ, что полицейские «неоднократно просили её прекратить административное правонарушение и не подвергать возможной опасности себя и окружающих», но девушка надела маску только на улице.

Как писал NEWS.ru, ранее в Петербурге заметили плакаты с неправильно надетой маской.