На Урале полицейские скрутили и увезли девушку из-за медицинской маски

В городе Каменске-Уральском Свердловской области сотрудники правоохранительных органов грубо задержали девушку из-за того, что она слишком поздно надела медицинскую маску. Об этом рассказали пользователи соцсетей.
Нарушительницу, по словам очевидцев, полицейские заметили в магазине без средств индивидуальной защиты и собирались выписать ей протокол. Выйдя из магазина, девушка уже надела маску, но полицейские всё равно посадили её в машину и увезли, несмотря на то что она в слезах просила этого не делать.
В отношении нарушительницы, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию сотрудника полиции» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». В ведомстве также
Как писал NEWS.ru, ранее в Петербурге заметили плакаты с неправильно надетой маской.