На Урале из СИЗО выпустили полицейских, в машине которых умер тагильчанин На Урале отправили под домашний арест полицейских, в чьем авто умер задержанный

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В Нижнем Тагиле суд изменил меру пресечения двоим полицейским, в автозаке которых скончался задержанный, сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда. Максима Онучина и Павла Горшкова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Дзержинским судом отправлены под домашний арест Онучин М. А. и Горшков П. И., обвиняемые в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть Шамрина С. И. Домашний арест избран обоим обвиняемым по 29.12.2023, — сказано на сайте суда.

Сотрудников патрульно-постовой службы арестовали в феврале по делу о смерти местного жителя, которого они задержали и поместили в автозак. Известно, что тагильчанин скончался в патрульном автомобиле пока его доставляли в отдел для дальнейшего разбирательства.

Остановившись около входа в здание полиции и открыв двери авто, сотрудники обнаружили задержанного в бессознательном состоянии. Правоохранители сразу начали оказывать первую помощь мужчине и вызвали скорую, медики констатировали смерть.

Ранее против столичного полицейского, который подбросил наркотики в квартиру и требовал 500 тысяч, завели уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Если его вина будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законом.