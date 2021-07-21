Лежачий полицейский установили на дороге, где студентка сбила троих детей

На улице Авиаторов на западе Москвы установили лежачий полицейский. Это было сделано после ДТП, в котором погибли два ребёнка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу префектуры западного административного округа.

После трагической истории было принято решение пересмотреть организацию дорожного движения. Этот нерегулируемый пешеходный переход никогда не был очагом аварийности. В понедельник, 19 августа, возле пешеходного перехода на улице Авиаторов был установлен лежачий полицейский и установлен знак по ограничению скорости до 20 километров в час, — прокомментировала пресс-служба.

ДТП на улице Авиаторов района Солнцево случилось 16 июля. По информации от префектуры, жители раньше не предлагали дополнительные меры по организации дорожного движения на этом участке.

Ранее сообщалось, что сбившую троих детей студентку заключили в СИЗО. Изначально ей был назначен домашний арест, но суд изменил меру пресечения.