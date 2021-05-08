На улицах Владивостока заменили возмутившие горожан флаги

https://static.news.ru/photo/e8fa393c-afe6-11eb-bcd9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Владивостока заменили вывешенные ко Дню Победы в центре города флаги с изображением ордена Отечественной войны на фоне красно-белых лучей. Теперь вместо них — российский триколор, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Там пообещали наказать виновных. Таковых нашли не только в лице компании-подрядчика, но и в городском управлении культуры, согласовавшем макет.

В администрации Владивостока пояснили, что в качестве одного из вариантов в заказе было оговорено ​изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент, а пространство между полосами должно было остаться пустым. Но подрядчик просто изготовил флаги на бело-красном фоне.

7 мая жители Владивостока пожаловались на неудачное, по их мнению, оформление улиц к празднованию 9 Мая. Красно-белые лучи на стягах напомнили им флаг Военно-морских сил Японии, с которой СССР воевал в ходе Второй мировой войны.

Позднее в мэрии заявили, что считают работу подрядчика по контракту невыполненной.