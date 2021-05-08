На улицах Владивостока заменили возмутившие горожан флаги

Власти Владивостока заменили вывешенные ко Дню Победы в центре города флаги с изображением ордена Отечественной войны на фоне красно-белых лучей. Теперь вместо них — российский триколор, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Там пообещали наказать виновных. Таковых
В администрации Владивостока пояснили, что в качестве одного из вариантов в заказе было оговорено изображение ордена Отечественной войны на фоне из расходящихся красных лент, а пространство между полосами должно было остаться пустым. Но подрядчик просто изготовил флаги на бело-красном фоне.
7 мая жители Владивостока пожаловались на неудачное, по их мнению, оформление улиц к празднованию 9 Мая. Красно-белые лучи на стягах напомнили им флаг Военно-морских сил Японии, с которой СССР воевал в ходе Второй мировой войны.
Позднее в мэрии заявили, что считают работу подрядчика по контракту невыполненной.