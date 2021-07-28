В Екатеринбурге задержали гулявшего по улицам вооружённого мужчину

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали вооружённого мужчину, гулявшего по одному из районов города. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе главка МВД Свердловской области.

В полиции отметили, что жители микрорайона Мичуринский дважды сообщали о мужчине, у которого при себе был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Сначала его видели сидящим на скамейке, а затем — идущим в сторону жилых домов.

Подозреваемого задержала по горячим следам группа быстрого реагирования. Им оказался уроженец Красноярского края 1989 года рождения. В Екатеринбурге он проживает в арендуемой квартире.

У молодого человека нашли и изъяли автомат для игры в страйкбол. В полиции подчеркнули , что он не является боевым оружием.

По факту происшествия начата проверка. Обоснованное решение будет принято по окончанию опроса задержанного.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 17-летнего ученика, который направлялся в школу в амуниции силовиков. При себе у него был был страйкбольный пистолет. По словам школьника, амуницию он надел только ради фотосессии и устраивать стрельбу не собирался.