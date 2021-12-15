На Украине заявили о незащищённости границы с Белоруссией

На границе Украины с Белоруссией практически не осталось войск, поскольку большая их часть сосредоточена в Донбассе. Об этом заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций в Донбассе, украинский генерал Сергей Кривонос, добавив, что этим могут воспользоваться Москва и Минск, передаёт РИА Новости.
От Чернигова до Луцка (граница с Белоруссией – NEWS.ru), простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны, — цитирует его агентство.
Кривонос добавил, что Москва и Минск располагают большими группами спецназа, который может использоваться для захвата украинской территории.
Ранее сообщалось, что для противодействия миграционному кризису из-за ситуации на границе Украины и Белоруссии Киев начал специальную пограничную операцию, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны. Для контроля за возможным нарушением госграницы увеличили численность сотрудников отрядов охраны. В планах — привлечение к охране рубежа авиации, в том числе и беспилотников, а также технических средств наблюдения.