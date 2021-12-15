На Украине заявили о незащищённости границы с Белоруссией

Высшее руководство компании «СДС-Уголь» знало, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области грубо нарушается промышленная безопасность, при этом топ-менеджеры после аварии принимали меры к сокрытию доказательств. Об этом сообщил представитель следствия в суде по избранию меры пресечения новым фигурантам дела о ЧП, передаёт РИА Новости.

Высшее руководство холдинга «СДС-Уголь» было осведомлено о том, что на шахте «Листвяжная» допускаются грубые нарушения мер промышленной безопасности, в том числе и повлёкшие тяжкие последствия, — говорится в сообщении. По...