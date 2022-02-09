На Украине заменили флаг Белоруссии на оппозиционный

В украинском городе Днепр белорусский флаг, висевший на флагштоке перед зданием мэрии, заменили на бело-красно-белое полотно, которое используют оппозиционеры в Белоруссии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспалённого разума, который [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] наговорил об Украине, красно-зелёный флаг с орнаментом был заменён на бело-красно-белый, — сказал Филатов.

Он добавил, что флаги нескольких стран появилиcь перед зданием городской администрации в 2019 году по инициативе житeлей города. Замена флага, отметил он, тоже была идеей граждан, а не oрганов местного самоуправления.

Отметим, что бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белоруссии с 1991 по 1995 год. Позже его заменили на красно-зелёный, напоминающий флаг Белорусской ССР. Президент республики Александр Лукашенко сам принимал в 1994 году президентскую присягу под бело-красно-белым флагом. Однако летом 2020 года он заявил о связи этого символа с нацистами.

Бело-красно-белые флаги летом 2020 года использовали представители белорусской оппозиции, протестовавшие против результатов выборов президента страны. По официальным данным, тогда победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти более 25 лет.

Ранее суд в Минске приговорил к административному аресту семейную пару, которая в новогоднюю ночь запустила во дворе своего дома салют красно-белого цвета. Правоохранители расценили фейерверк такого цвета как «несанкционированный пикет» и посадили молодых людей в изолятор.