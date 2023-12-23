На Украине ввели санкции против крымских компаний Киев ввел санкции против еще 51 человека и 134 компаний из РФ и других стран

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях. В общей сложности в перечнях, опубликованных на сайте президента, фигурируют 51 человек и 134 юрлица, многие из попавших в новые списки компаний зарегистрированы в Крыму.

В списке персональных санкций значатся граждане России, Украины и Латвии. Санкции также вводятся против гражданина Великобритании с украинскими корнями Леонида (Лена) Блаватника, которого называли одним из богатейших предпринимателей страны, и гражданина Кипра Вадима Ермолаева, которого местные СМИ включали в сотню самых состоятельных украинских бизнесменов.

Сообщается, что санкции вводятся на срок от трех до 10 лет. Рестрикции предполагают, в частности, замораживание активов, запрет их вывода с территории Украины, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций и транзита ресурсов.

В июне Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против главы Конституционного суда России Валерия Зорькина и ряда судей. В списке указаны 178 человек, почти все они имеют гражданство РФ. Срок действия рестрикций — пять лет.