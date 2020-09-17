На Украине врачи заставили женщину забрать домой ампутированные ноги мужа

https://static.news.ru/photo/489ddede-f903-11ea-a9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительнице районного центра Новый Буг в Николаевской области Украины врачи местной больницы, проведя операцию её супругу, отдали прямо в операционном блоке мешок с его ампутированными ногами. Объяснили это медики тем, что денег на утилизацию такого рода отходов у стационара нет.

После этого перед депутатами районного совета выступила подруга женщины, которая рассказала подробности того, как её приятельницу, страдающую эпилепсией, врачи просто-напросто заставили забрать этот пакет с ногами, сообщает портал Тут.інфо.

В больнице ей сказали — придёшь с утра, посидишь, пока закончится операция, и заберёшь ноги с собой. И дают ей этот мешок с ногами на плечи. Она идёт, падает в обморок, потому что, как она мне потом рассказала: я чувствовала тепло этих ног у себя на плечах, — сообщила подробности подруга.

К депутатам женщина пошла после того, как обратилась к мэру, но он ответил, что по закону «родственники должны забирать подобные вещи из больниц».

На встрече с депутатами присутствовал и главврач больницы. Он обвинил взявшую пакет с ногами мужа женщину в том, что «она не попыталась разобраться в ситуации, не обратилась за помощью ни к кому из руководства больницы».

Зачем вы взяли этот мешок? Зачем вы это сделали? По утилизации. Наше учреждение поднимало этот вопрос неоднократно. У нас был центр утилизации, который благополучно на территории ветслужбы местные жители разворовали, разобрали на металлолом, и оно стоит раскуроченное, — объяснил он.

Как объяснил главврач больницы, для восстановления пункта утилизации медотходов потребуется порядка 300 тыс. гривен, да и то по ценам двух-трёх летней давности. Помимо этого, необходимо получить ещё и лицензию. Именно поэтому утилизация является «дорогим удовольствием». По словам главврача, в случае, когда она не предусмотрена, захоронением, например, ампутированных конечностей должны заниматься родственники. Если они по каким-либо причинам сделать этого не могут, то «этим вопросом должен заниматься руководитель общины».

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