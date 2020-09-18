На Украине сожгли храм УПЦ

https://static.news.ru/photo/e054b776-fa88-11ea-8290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Головне управління ДСНС України у Полтавській області/facebook.com

Неизвестные в городе Хорол Полтавской области Украины сожгли храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщила пресс-служба её Харьковско-Полтавской епархии.

С грустью сообщаем, что помещение, в котором временно проводились богослужения Свято-Покровского прихода Харьковско-Полтавской епархии ПЦУ города Хорол, сожгли неизвестные злоумышленники, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как отметили в УПЦ, община потеряла все книги, иконы и религиозное облачение священников. Такие действия вызывают возмущение и требуют принятия адекватных мер, считают в епархии.

В пресс-службе добавили, что приход строит новый каменный храм. Стены и крыша уже возведены, осталось вставить окна и двери, залить пол и оштукатурить стены.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур страны. В январе 2019 года новая церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). Однако вскоре Филарет стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в мае объявил, что упразднённый решением объединительного собора неканонический Киевский патриархат, ранее возглавляемый им, продолжает существовать.