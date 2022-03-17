На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища

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Выпускник Рязанского десантного училища Антон Волков погиб в ходе военной операции на Украине, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на Владимирское отделение Ассоциации ветеранов боевых действий. Ему было 25 лет.

Земляки вспоминают, как он мальчишкой чистил пожилым соседкам снег зимой, носил воду и колол дрова, — говорится в сообщении.

Антон Волков родился в деревне Прудищи Муромского района Владимирской области. Окончил Рязанское десантное училище, служил в ГРУ, был военным переводчиком, участвовал в боевых действиях в Сирии.

Ранее сообщалось, что в ходе военной операции на Украине погиб заместитель командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии, сын замгубернатора Ненецкого автономного округа Георгий Дудоров. Ему было 23 года.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта подписал указ о выплате семьям погибших на Украине военнослужащих единовременно 5 млн рублей. Также сообщалось, что родные получат по 7,4 млн рублей, помимо этого, им ежемесячно будет выплачиваться денежная компенсация. Раненые военные получат по 3 млн рублей.