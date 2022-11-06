На Украине погиб военный священник Михаил Васильев В Московской патриархии сообщили о гибели на Украине священника Михаила Васильева

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Михаил Васильев

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил в своем Telegram-канале о гибели в ходе специальной военной операции на Украине настоятеля патриаршего подворья при штабе РВСН РФ, советника председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными учреждениями протоиерея Михаила Васильева. Он принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии. Священник не только благословлял военнослужащих, но и сам не раз прыгал с парашютом, сопровождая подразделения ВДВ.

На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память, — написал епископ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Росгвардии — Князе-Владимирскую церковь в Балашихе. На мероприятии присутствовал директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. После совершения обряда патриарх начал служить в храме божественную литургию. Он прочитал молитву о здравии военнослужащих.

Патриарх добавил, что Россия лицом к лицу сталкивается с опасностями, которые бросают вызов ее существованию.