На Украине массово жгут машины военных Военкор Коц: граждане спалили третье авто украинских военных за последние дни

Фото: ГСЧС Украины

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале сообщил, что за последние три дня «благодарные граждане» сожгли уже третье авто украинских военных. Журналист отметил, что машину с надписью «Эвакуация ВСУ» привезли на ремонт в Днепр. По данным военкора, ночью ее подожгли четыре партизана.

Еще один случай за сутки произошел в Киеве, в Шевченковском районе. Там сожгли микроавтобус Mercedes-Benz, принадлежащий военному, — написал Коц.

В Одессе, отметил военкор, неизвестный поджег автомобиль Peugeot, который находился на балансе ВСУ. Коц назвал происходящее интересной тенденцией.

По словам военкора, не факт, что эта системная работа «вдруг материализовалась под поля». Коц допустил участие в поджогах «телеграмных диверсантов», которые получают вознаграждение за совершенное.

В эту игру можно играть вдвоем, — заключил военкор.

Ранее Коц призвал не верить «заплачкам» президента Украины Владимира Зеленского, который «пожаловался» на удары ВС РФ по объектам энергетики. Коц не исключил, что такие заявления могут быть частью информационной борьбы. Глава Украины заверял, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.