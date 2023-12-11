На Украине опубликовали предположительное фото тела Кивы после убийства Baza: на Украине опубликовали фото тела Кивы сразу после убийства в Подмосковье

Фото: t.me/The_Kyva

Илья Кива

Telegram-канал Baza сообщил, что украинские СМИ опубликовали предположительное фото тела экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы после убийства в Подмосковье и видео, которое мог снять киллер недалеко от места преступления. Официального подтверждения этой информации нет.

На ролике, предположительно, показано место рядом с отелем, где в день убийства находился Кива.

Так выглядит мой рабочий офис. А это дорога в будущее, — говорит голос за кадром и направляет камеру в сторону домов.

Кива — бывший руководитель полтавского центра «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014–2015 годах участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. После начала СВО Кива переехал в Москву. Весной этого года он заявил, что намерен просить политубежища в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы, его признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.

Тело Кивы обнаружили 6 декабря. В него выстрелили дважды — в грудь и голову, сначала его ранили, потом добили. Труп пролежал на морозе не меньше часа.

Ответственность за смерть Кивы взяло на себя Главное управление разведки МО Украины. В эфире украинского телевидения представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских «предателей».