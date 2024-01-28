На Украине оценили способность НАТО к войне с Россией «РВ»: в НАТО мужчины не готовы воевать с Россией

Фото: NATO

В НАТО нет людей, готовых воевать с Россией, заявил один из основателей «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и партии «Национальный корпус» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) Сергей Коротких. По его словам, которые передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», последние 60 лет «леваки занимались тем, что вытравливали в своих гражданах все мужское».

Последние 60 лет леваки занимались тем, что вытравливали в своих гражданах все мужское, маскулинное и, по их пониманию, токсичное. Попросту говоря, эти люди не готовы воевать, у них слишком маленькие яйца, — сказал Коротких.

Он добавил, что «у американцев такая же проблема». По его мнению, в США «убили» в своих людях понятие «патриотизм», сделали его токсичным, что это удел каких-то маргиналов, «реднеков».

Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине погибли по меньшей мере 400 граждан США. По его словам, американские власти скрывают эту информацию от соотечественников. При этом Макгрегор не пояснил, откуда именно он получил эти данные.

Экс-офицер ВС США, политолог Скотт Беннет ранее высказал мнение, что украинский конфликт, по сути, закончен и Россия в нем победила. Он отметил, что странам Запада, несмотря на всех их усилия, не удалось «свергнуть Россию». Беннет добавил, что власти стран НАТО, ЕС и поддерживающие их глобалистские структуры и в дальнейшем будут терпеть неудачи в своем стремлении нанести поражение РФ, поскольку решимость и самоотверженность ее народа несгибаемы.