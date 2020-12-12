На Украине Гафту припомнили слова о Крыме и Донбассе

https://static.news.ru/photo/e3d98996-3c71-11eb-af5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В день смерти Валентина Гафта на Украине вспомнили его слова о войне в Донбассе. Артист обвинял Киев в агрессии.

12 декабря скончался Валентин Гафт. Украинский портал «Обозреватель» сразу же отозвался на это напоминанием, что артист говорил про вооружённый конфликт в Донбассе и Крым, сообщает «МК».

В одном из интервью Гафт заявил, что Украина убивает своих граждан на Донбассе. При этом он не понимал, как жители одной страны, фактически родственники, могут воевать друг с другом. Кроме того, Гафт считал, что Крым по праву является российским.

Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за неё черт-те сколько боролись, пролили кровь, — говорил Гафт.

Гафт тогда добавил, что не может после случившегося в Донбассе ехать и выступать в украинских городах. По его словам, на юго-востоке Украины шло настоящее кровопролитие, а Россию считают врагом.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как писал NEWS.ru, ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.