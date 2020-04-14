«На бога и авось»: психолог предположил, почему москвичи нарушают карантин

https://static.news.ru/photo/df4d9000-7e4b-11ea-9eba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные жители, несмотря на рекомендации оставаться дома, продолжают выходить на улицу без уважительной причины. И пока все надеются на удачу и русский авось, коронавирус продолжает атаковать всё большее число москвичей. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории клинической нейрофизиологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ Вадим Мямлин.

Корень проблемы в том, что достаточно много людей, которые рассчитывают на удачу, на авось, на благосклонность судьбы, на господа бога, на всё что угодно, кроме того, чтобы взять ответственность на себя и очень серьёзно относиться к тому, когда совершенно необходимо выйти на улицу, например, за продуктами или в аптеку, а когда без этого можно обойтись. Вот этого желания взять ответственность на себя и ещё раз подумать у достаточно большой категории лиц нет, — приводит слова Мямлина ТАСС.

Психолог призвал людей осознать, что от заражения COVID-19 сейчас не застрахован никто, даже молодёжь, которая считает, что находится вне зоны риска. Однако Мямлин пояснил, что из-за их безответственности пострадать могут и их пожилые близкие.

К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2774 больше. При этом 1470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru, в Москве за последние три дня зафиксировали 25 случаев нарушения карантина людьми, у которых подтверждён COVID-19. Все они находились на домашнем лечении.