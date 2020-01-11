Строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Мытищи завершилось.
С понедельника, 13 января, по данному маршруту будут запущены 27 дополнительных поездов, шесть из них — экспрессы.
Также несколько поездов из Александрова, Сергиева Посада, Красноармейска, Монина, Фрязева, Пушкино и Мытищ начнут останавливаться на станции «Северянин», где можно будет перейти на станцию МЦК «Ростокино».
Как ранее писал NEWS.ru, Московский метрополитен подвёл итог перевозок пассажиров в 2019 году. Самым напряжённым днём стала пятница, 27 декабря. За смену подземкой и МЦК воспользовались 9 432 052 человека.
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