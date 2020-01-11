https://static.news.ru/photo/46a0557e-351f-11ea-819a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Мытищи завершилось.

С понедельника, 13 января, по данному маршруту будут запущены 27 дополнительных поездов, шесть из них — экспрессы.

Также несколько поездов из Александрова, Сергиева Посада, Красноармейска, Монина, Фрязева, Пушкино и Мытищ начнут останавливаться на станции «Северянин», где можно будет перейти на станцию МЦК «Ростокино».

Как ранее писал NEWS.ru, Московский метрополитен подвёл итог перевозок пассажиров в 2019 году. Самым напряжённым днём стала пятница, 27 декабря. За смену подземкой и МЦК воспользовались 9 432 052 человека.