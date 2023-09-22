В ОП предложили создать на тротуарах разметку для пешеходов и самокатчиков Член ОП Холодов предложил сделать на тротуарах разметку для самокатчиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На тротуарах следует сделать разметку, чтобы сократить количество аварий с участием пешеходов и электросамокатчиков, с таким предложением выступил заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности Александр Холодов. В разговоре с «Парламентской газетой» он уточнил, что это необходимо из-за увеличения числа участников дорожного движения и популярности средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Количество участников движения по тротуарам сильно выросло. Мы предложили ввести правостороннее движение для пешеходов, а также наносить разметку там, где это возможно, чтобы люди ориентировались в направлении собственного движения, — пояснил Холодов.

По его словам, значительная часть предложений, поступающих в ОП от россиян, связана именно с появлением на дорогах электросамокатов. СИМ были признаны транспортом, но это не повлияло на безопасность на дорогах. В связи с этим в Общественной палате предложили в первом разделе ПДД обозначить правила движения на тротуарах. В них планируется прописать обязанность родителей держать детей за руку и вести собак на коротком поводке. Также там могут появиться пункты об использовании наушников и передвижении маломобильных людей.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев поддержал идею тротуарной разметки. По его словам, ее нужно наносить на широких улицах, где есть возможность параллельного движения пешеходов и самокатчиков. Парламентарий считает, что также следует установить лимит на ширину тротуара — он должен составлять не менее 25% от ширины проезжей части.

Холодов ранее рассказал о работе Общественной палаты над новым сводом правил дорожного движения. По его словам, они должны быть написаны понятным языком и отражать современную реальность.